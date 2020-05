View this post on Instagram

No, no era, ni es un chiste. No ha sido nada facil, esta semana. Desde el lunes le pedimos a Vaki el desembolso del dinero recaudado, luego de que descuenten las comisiones de ellos y las tarjetas. (entendible) No nos dieron permiso de ir a comprar los mercados en horarios diferentes a los de pico y cédula; si una persona una tarde completa haciendo un solo mercado para la casa, vaya y compre mas de 500 mercados 😨🥺🤷🏻‍♂️ ok; y para terminar de completar a Jesus Guevara la persona que sin ningun interes mas alla de ayudarnos, el Transito de Bucaramanga le inmovilizó el carro que llevaba 1200 libras de arroz, que porque el permiso que consiguió ese dia no servia y duró el carro 2 dias en los patios (adjunto el comparendo). En fin, a pesar que Vaki entregó la plata ayer (La meta eran 20 millones de los cuales yo ponia la mitad y el resto entre la gente de buen corazon) pero para agilizar presté la plata de nuevo mientras Vaki nos entregaba, para ir adelantando. Hoy en grupos de WhatsApp circula este meme o como se llame que un musico quiere hacer difundir para saber porque no le ha llegado el mercado? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ su objetivo no es otro que poner en tela de juicio mi imagen y mi buena fé 🤷🏻‍♂️ pero bueno. Ya se inscribieron las personas, ya se seleccionaron ya se está programando la entrega. Aca no se estan haciendo ni pidiendo favores políticos por lo tanto estamos en la misma situación que cualquiera con pico y cedula y toque de queda y eso. Me lo habian advertido que no me metiera en eso que siempre me iban a terminar criticando y pues normal. Al que hizo el meme lo felicito, cumplió con llamar la atención ahora le pregunto si ud alguna vez en la vida ha hecho algo bueno por alguien? Las cosas se hacen de corazon y no para publicarlas acá, algunas toman tiempo y bueno no nos ha tocado facil 🤷🏻‍♂️ DEJE VIDEO EN EL “EN VIVO” por si lo quieren ver