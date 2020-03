green

Laura Merrill, hija del artista, fue la encargada de confirmar su deceso mediante una publicación en Facebook; allí aseguró que su padre era portador de coronavirus, y este terminó con su vida el pasado 29 de marzo.

La hija del artista también manifestó que le dieron tan solo 2 minutos para despedirse de él y que se encuentra totalmente desolada por su partida.

“Ayer desperté normalmente, con un mundo a mis pies y ahora me siento vacía”, expresó en parte del mensaje, en donde también recordó la gravedad de esta pandemia, que para muchos sigue siendo insignificante.

“No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa, si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real”, detalló Merrill.

Cabe mencionar que el compositor se hizo famoso con el tema ‘I love rock and roll’, que escribió en 1975 y se popularizó en los años 80 en la voz de Joan Jett. La canción también fue interpretada por Britney Spears.