Mi sobrina Abril trabajando con su profe de “writing” ha escrito esto y nos ha partido el alma a todos, sobretodo a su padre…. dice así: “Dear, Doktors, plis find a sholushin for the Corona Virus… first I wont my dad out of the hospirol…” 😇traducción: Queridos Doctores, por favor encontrar una solución para el Corona Virus, primero quiero a mi padre fuera del hospital! Mi enana… te están escuchando todos los doctores! Vamos Bro! Ánimo! Te quieroooooo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Forever!