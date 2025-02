Consuelo Luzardo ha marcado la historia de la televisión en Colombia debido al recorrido que ha tenido en los diferentes formatos de entretenimiento. Es recordada por su personaje de Alfonsina Pumarejo en ‘Chepe Fortunada’.

Sin embargo, su situación sentimental no es que sea muy exitosa, pues contó en una entrevista reciente, hubo dos momentos que la marcaron su vida:

“Llevo 50 años viviendo sola, en el mismo edificio que amo. Mis dos matrimonios se dañaron, ambos se dañaron, sufrí como un perro y fue tan duro, tan doloroso, tan espantoso haber fracasado en esos dos matrimonios que dije: ‘tapo, remacho y no juego más. De aquí en adelante no quiero ver a ningún señor con ilusiones románticas”.

La razón del fracaso fue la infidelidad. Los dos hombres dejaron entrar a una tercera persona, lo que ella llamó como coronación doble. Los dos matrimonios le duraron poco más de tres años y fueron suficientes para cerrar definitivamente su corazón.

Después de salir de su tusa no permitió que otra persona se acercara, no solo para una relación seria, sino para cualquier encuentro. Aseguró que no se arrepiente de nada, pues ha estado, a lo largo de estos años, muy tranquila.

El dato no pasó entre los usuarios de Internet desapercibida, por lo que comentaron:

“De razón está tan bella, no tiene quien la joda”, “siento que vivir sola es lo máximo, ya probaremos y les cuento”, “qué señora tan encantadora”, “tapo, remacho y yo tampoco juego más”, “siempre será adorable la amo es única”.

