En estos momentos de incertidumbre, la música se convierte en refugio, en alimento para el alma… un motivo de unión y de esperanza. Esta es una invitación que extiendo a todos mis seguidores y amigos: Acompáñenme a mi primer concierto digital multiplataforma #ESTAMOSCONTIGOCOLOMBIA, en el que disfrutarán de los éxitos de mi primer trabajo discográfico "DE MI ALMA ITALIANA"; con invitados especiales que presentarán mis canciones, amigos como @silvestredangond @sebastianyatra @gisellelacouture @josegaviria @maiamusical @soybembacolora y @gregschaller. El cierre del concierto, la cereza del pastel 🍒, será el gran lanzamiento de mi nuevo video #ElDíaQueMeQuieras.🎙 . Lo podrán disfrutar en vivo a través de Facebook Live, en mi Fanpage DE LA ESPRIELLA STYLE, o en mi canal de Youtube, para suscribirse deben dar click al link de mi perfil. ¡Los espero!👊 . Se rifarán CDs autografiados de "DE MI ALMA ITALIANA" entre los asistentes al concierto. Viernes 3 de abril 6:00 pm. #DeMiAlmaItaliana #ConciertoDigital #FacebookLive #Streaming #Volare #Portivolare #ohsolemio #queserachesara #cuarentena #estoycontigocolombia #delaespriellastyle #lanzamiento #videomusical #estreno #conciertodigital #volare #osolemio #queserachesara #amimanera #portivolare #eldiaquemequieras