El famoso músico interpretó sus mejores éxitos una vez más en la capital del país, acompañado por un público que lo animó y lo vitoreó con fervor y sin descanso.

Qué vengan más noches como esta, porque no hubo un instante donde no dijéramos, @Slash es una leyenda! 🤘🤘 📸: @missangie_ph pic.twitter.com/95z1MgTvft — Páramo Presenta (@paramo_presenta) January 27, 2024

Sin embargo, algunos expertos consideraron paradójico que el público para verlo en solitario no se acercara al total que pagó para verlo cuando vino con los Guns N’ Roses.

No deja de sorprender lo difícil de la venta de boletería de Slash en Bogotá. Después de 2 estadios de GnR uno pensaría que 2.000 personas al menos quisieran ver a su guitarra. Entré otras es un muy buen show. pic.twitter.com/5tFTrRsiLW — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) January 24, 2024

De cualquier manera, Slash demostró por qué muchos lo consideran el mejor guitarrista del mundo, al menos en su género:

El poder de un solo de Slash… el mejor guitarrista del mundo. pic.twitter.com/kE4dOvbxyG — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) January 27, 2024

A él también pareció gustarle de todas formas, pero lo curioso fue su mensaje de agradecimiento al público bogotano, con una pésima forma de escribir el nombre de la ciudad:

“Thank you Bogata!”, puso en X, añadiendo que la gente “fue dinamita esta noche”.

Thank you Bogata! You fuckers were dynamite tonight! Gracias! IIII]; )' — Slash (@Slash) January 27, 2024

Slash había venido hace relativamente poco con Axl Rose y los Guns N’ Roses, por lo que esa podría ser una de las razones para que no hubiera un escenario mayor ni tanto público para verlo de nuevo.

Entre sus éxitos con la banda figuran temas como ‘Sweet Child O’Mine’, ‘Knoging on Heaven’s Door’, ‘November Rain’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ y muchos más.

