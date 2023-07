En 2022 la capital presenció el nacimiento de ‘Rompe’, una propuesta de perreo sin culpa. En su segunda edición se anunció el regreso del artista Rels B luego de una histórica presentación ante sesenta y cinco mil personas en el Foro Sol de Ciudad de México. El próximo 5 de octubre el Movistar Arena de Bogotá, será testigo del que promete ser uno de los mejores conciertos del año en Colombia.

El artista español que supera los dieciocho millones de oyentes mensuales en Spotify y que incluso ha logrado entrar al Top 20 Global por encima de artistas de la talla de The Weeknd, regresa para presentar un adelanto de lo que será su próximo álbum: “Voy a lanzar el proyecto de mayor peso que he creado. Me siento seguro y maduro sobre lo que estoy haciendo, y voy a lanzar exactamente lo que quiero. Es un álbum completo de afrobeats llamado Afroloba, en el que he estado trabajando durante tres o cuatro años. Es un proyecto que creo que marcará un antes y un después para el género afrobeats”, afirma Rels B en entrevista para la revista Billboard.

(Lea también: Caifanes en CDMX: fecha, sede, boletos y cuándo es la preventa)

View this post on Instagram A post shared by Rels B ☻ (@skinnyflakk)

Skinny Flakk, ha logrado posicionarse como uno de los íconos más importantes del género en España y varios países de América Latina gracias a canciones como ‘Mary Jane’, ‘Cómo Dormiste?’, ‘A Mí’ y ‘Lo que hay x aquí’, que se han convertido en himnos infaltables en las pistas de baile alrededor del mundo.

Hoy se ha anunciado la preventa exclusiva para Rompe Bogotá de la mano de Rels B, la cual estará disponible desde el 10 de julio a las 9:00 a. m. al 12 de julio 8:59 a. m. o en la venta a público general que empezará a partir del 12 de julio a las 09:00 a. m. hasta agotar existencias.

(Lea también: Maluma contó que tuvo que hospedar a Madonna en su casa con 27 personas: “Casi me muero”)