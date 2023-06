Uno de los artistas más esperados por los fans en México es Post Malone y es que en los últimos años, el estadounidense ha cosechado una buena cantidad de éxitos internacionales, siendo uno de ellos, el conocido tema ‘Sunflower’ al lado de Swae Lee y parte de la banda sonora de Spider-Man Into the Spider-Verse.

Pues bien, Ocesa ya ha publicado en sus redes sociales haciendo oficial la noticia y sí, es real, Post Malone vendrá a México al menos en una presentación confirmada en el Foro Sol de la Ciudad de México el 5 de septiembre de este mismo año como parte de su tour mundial llamado ‘If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying’

¡Esto ni nosotros nos la creemos! 😱 @PostMalone llega por primera vez a México! 😎🔥#GranVentaHSBC: 5 y 6 de julio.

Venta general: 7 de julio.#PostMaloneMx pic.twitter.com/OUN5ZQEnz6 — Ocesa Total (@ocesa_total) June 29, 2023

Esta es la primera vez que el artista vendrá a dar una presentación en nuestro país y la preventa comienza el 5 y el 6 de julio en punto de las 14:00 en el horario del centro de México, es importante aclarar que a diferencia de otras preventas, la de este concierto es exclusiva para usuarios con tarjeta de crédito de HSBC y podrás pagar los boletos en 3, 5 y hasta 10 mensualidades sin interés.

¿Cuándo es la venta general?

Si es que no eres un derechohabiente del banco antes mencionado, la venta de boletos al público en general es el 7 de julio, pero es posible que los lugares disponibles ya no sean tan buenos o sencillamente, el artista haga sold out desde la preventa.

Post Malone se ha caracterizado por tener un estilo único en su manera de cantar y en las canciones en las cuales participa, actualmente se encuentra trabajando en su último álbum, el cual tiene por nombre ‘AUSTIN’ y que se estrenará el 28 de julio, poco antes de su presentación en el país.

Lo que podemos esperar es que interprete sus más grandes éxitos y algunas canciones de este nuevo álbum.