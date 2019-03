Quienes se perdieron su show anterior, tienen ahora una nueva oportunidad de corear éxitos como ‘Everlong’, ‘Monkey Wrench’, ‘My Hero’, ‘Learn To Fly’, ‘All My Life’, ‘Times Like These’, ‘Best of You’, entre muchos otros.

Con los Foo Fighters, también aterrizarán en Colombia Weezer, banda estadounidense de rock alternativo, creada en Los Ángeles en 1992, y Tenacious D, un dúo de rock y comedia formado en la misma ciudad en 1994, y fundado por los actores Jack Black y Kyle Gass, que eran parte de la compañía de teatro The Actors’ Gang en ese momento.

El álbum más reciente de los Foo Fighters, ‘Concrete and Gold’, se lanzó en el otoño de 2016, y al instante agregó dos éxitos más al desfile de favoritos de la multitud, ‘Run’ y ‘The Sky is a Neighborhood’, además de debutar en el # 1 del mundo, incluyendo el segundo # 1 en los Estados Unidos (el primero fue ‘Wasting Light’ en 2011).

La última vez que la banda estuvo en la capital prometieron su regreso, y ahora Ocesa Colombia se complace en anunciar que el sueño se hará realidad.

Las entradas al evento estarán disponibles desde el 27 de marzo para clientes del Grupo Aval, y desde el 30 de marzo para el resto de espectadores.

Los precios de las boletas, que se pueden comprar a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en tiendas de Jumbo Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, oscilan entre los 126 mil y 526 mil pesos.