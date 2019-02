Foo Fighters estuvo en la Ciudad del Rock en 2001, desde entonces ha ganado 12 premios Grammy y la revista Rolling Stone le escogió como la mejor banda de rock de los últimos 20 años.

.@FooFighters confirmado como headliner do #RockinRio 2019. Prepare-se pra bater muita cabeça na #CidadedoRock com uma das maiores bandas da história do rock. 🤘🏻 Dia 28 de setembro 🤘🏻 #FooFighters pic.twitter.com/oiI0XEl5F9 — Rock in Rio (@rockinrio) February 22, 2019

En cuanto a Weezer, será su primera vez en Río de Janeiro. La banda californiana estará presentando su nuevo disco ‘The Black’, el número 13 de su carrera, que saldrá al mercado el próximo primero de marzo, destacaron los organizadores del festival.

Uma das maiores bandas de rock alternativo do mundo está confirmada no #RockinRio 2019. No dia 28 de setembro, a hitmaker @Weezer leva seu som único e contagiante ao Palco Mundo, logo antes do #FooFighters. Uma noite que promete ser histórica! pic.twitter.com/Ms90w5IjCC — Rock in Rio (@rockinrio) February 22, 2019

La banda Panic! at the disco estará por primera vez en Brasil, entonando himnos como ‘I Write Sins Not Tragedies’, ‘The Ballad Of Mona Lisa’ y ‘Nine In The Afternoon’

Hasta el momento, los artistas confirmados para el Palco Mundo son Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, P!nk, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Nickelback, Os Paralamas do Sucesso, Bon Jovi, Drake, Red Hot Chili Peppers y Dave Matthews Band.

En el Palco Sunset estarán Seal y Xenia França, Lulu Santos y Silva, Jessie J, Slayer, Anthrax, Torture Squad y Claustrofobia, que invitan a Chuck Billy, Nervosa con un invitado, Charlie Puth y King Crimson.