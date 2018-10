La organización del festival musical más grande de Latinoamérica anunció este martes los nombres de los artistas que se presentarán en el Palco Mundo (el escenario principal) en la noche de clausura, exactamente dos semanas antes del inicio de la venta de boletería.

Estas cuatro agrupaciones se unen a Pink, The Black Eyed Peas y Anitta, cabezas de cartel del sábado 5 de octubre, y a Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura, que tocarán el viernes 4 en una noche dedicada al metal.

“Nickelback vuelve a Río de Janeiro con su más grande y aún más ruidoso espectáculo”, con nueve álbumes de estudio a cuestas, y clásicos como ‘How You Remind Me’, ‘Burn it To The Ground’ , ‘Gotta Be Somebody’ y los éxitos de su álbum más reciente: ‘Feed The Machine’, ‘Song On Fire’ e ‘Must be Nice’, destaca la oficina de prensa del festival.

Los británicos de Muse, ganadores de dos premios Grammy, un AMA, cinco MTV europeos, diez premios NME y siete premios Q, se presentaron este año en la versión portuguesa de Rock in Rio con total éxito.

El próximo 9 de noviembre, la banda lanzará su disco ‘Simulation Theory’, con el que saldrá de gira mundial.

Los Imagine Dragons, por su parte, llegan como la banda de rock más escuchada en la plataforma Spotify, con 38 millones de oyentes mensuales.

“En diez años de camino, la banda originada en Las Vegas —ciudad que recibió la edición americana del festival en 2015— ya ha lanzado tres discos e innumerables sencillos con su estilo único mezclando indie rock, pop y electrónico. Con una secuencia de éxitos, no es sorprendente que también sean coleccionistas de premios: tres American Music Awards, nueve Billboard, un Grammy y un WMA, reseña la organización.

Finalmente, la cuota local estará a cargo de Os Paralamas do Sucesso —que literalmente traduce ‘los guardabarros del éxito’—, una agrupación con más de tres décadas de trayectoria, reconocida en todo el continente por éxitos como Uma Brasileira y Lanterna dos Afogados.