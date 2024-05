Mientras Bad Bunny le ponía ritmo a su show realizado la noche del 4 de mayo en el American Airlines Center, en Dallas, Texas, otras personas en el mismo lugar realizaban su propio espectáculo.

Un video que en cuestión de minutos se volvió viral en las redes evidenció la pelea que cinco mujeres protagonizaron al ritmo de la canción ‘Me porto bonito’ que interpretaba el cantante puertorriqueño. Agarrándose del cabello, utilizando las uñas y los puños, se enfrentaron estas mujeres que no se separaban entre sí.

Fight breaks out at the Bad Bunny concert in Dallas last night pic.twitter.com/KIVvO0nr4x

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 3, 2024