El reconocido cantante de reguetón, Bad Bunny, vuelve a ser noticia con el inicio de su más reciente gira ‘Most’ Wanted Tour’, en donde los próximos meses de abril, mayo, junio, el artista recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, su gira no inició de la mejor forma.

Gracias a la temática del viejo oeste, el ‘Conejo Malo’ entró a escena en su primer concierto, el cual tuvo cavidad en Utah, montado encima de un caballo. Algunas fuentes revelan que este era un sueño que tenía el famoso desde principios de carrera, y ya fue toda una realidad. Pero, esta situación ha causado controversia entre la comunidad animalista.

No obstante, Benito está siendo señalado de fomentar el maltrato animal al hacer uso del equino con fines de entretenimiento. A través de las redes sociales, ha circulado el video en donde se ve al intérprete llegando montado en el caballo, quien se ve intimidado por los fuertes ruidos del evento y casi no logra orientarse sobre las indicaciones de llevar a Bad Bunny hasta un punto en específico.

¿Qué opinan los internautas con la presentación de Bad Bunny encima de un caballo?

Claramente, los usuarios no perdonaron este acto, y afirman que el reguetonero está haciendo un mal uso de su fama e influencia: “Lo siento, pero un concierto no es un lugar para un animal”, “esto es maltrato animal”, “no me gustaría ver eso en vivo”, “aprovecha que es famoso para pasar por encima de los derechos de los animales”,han sido algunos de los comentarios que han podido leer en plataformas como X, Instagram y demás.

Además, el Personal por el Trato Ético de los Animales, conocido como Peta, sancionó este hecho y acusó al puertorriqueño de dañar la estabilidad del animal al exponerlo a grandes multitudes, luces y ruido.

Hasta el momento, el equipo del artista no se ha pronunciado al respecto. Es espera que para las próximas presentaciones de Bad Bunny por Estados Unidos, no se tenga presencia de ningún animal vivo.

