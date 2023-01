El mundo del entretenimiento se estremeció con la muerte del reconocido cantante colombiano Andrés Cuervo. El también compositor barranquillero reveló años atrás que había sido diagnosticado con bipolaridad, lo cual, según él, le sirvió para convertirse en el artista que supo ser.

Luego de que se especulara acerca de que Cuervo se quitó la vida, su propio equipo de trabajo publicó un comunicado en el que informó las verdaderas razones de su fallecimiento: “Andrés Cuervo Becerra falleció en los brazos de su esposo, de un paro cardíaco que surgió después de una quinta y última crisis de epilepsia, en su apartamento de París. Después de pelear años contra su trastorno bipolar”.

El programa de Caracol Televisión, ‘Expediente final’, dedicó un episodio a contar detalles sobre la vida de Cuervo. Allí, amigos, familiares y su pareja, Richard Coles, contaron cómo fueron los últimos instantes de vida del barranquillero.

Justamente, Coles reveló reveló que el cantante colombiano murió en sus brazos y mencionó la frase que le compartió antes de partir: “Me dijo te amo”.

La entonces pareja de Andrés Cuervo también manifestó con lágrimas en sus ojos cómo fue el momento previo antes de que muriera:

“Se cayó en mis brazos, se paró, me miró, me dijo te amo, volvió a entrar en otra crisis de epilepsia fuerte y no volvió”.