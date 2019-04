Este venezolano apenas sabía leer y escribir, pero se convirtió en el dueño de las fiestas de Navidad.

Pastor nació el 15 de junio de 1944 y al otro día le fue diagnosticado tifus. Los médicos le aseguraron a su madre, Zoila López, que el niño no iba a sobrevivir. La mujer, indígena y profundamente católica, buscó la intercesión de la patrona de los barquisimetanos, la virgen de la Divina Pastora. La promesa que ella le hizo fue sencilla, pero lo marcaría de por vida. Si el niño se salvaba, Zoila lo bautizaría en honor a su patrona con el nombre Pastor.

El niño se salvó y su madre corrió a bautizarlo como José Pastor López, pues quiso además encomendarlo al padre adoptivo de Jesús ya que su esposo, Antonio Pineda, se negó a darle el apellido paterno porque, según él, su apellido era muy feo y eso era castigar al menor de por vida.

Pastor y sus seis hermanos fueron criados con los principios de la cultura Gayón de su papá y Yaracuy de su mamá. Dos de las etnicidades indígenas venezolanas que siempre fueron consideradas como belicosas y con fuertes creencias religiosas.

Debido a las dificultades económicas y a la pobreza en la que creció, Pastor de 7 años y su hermano de 15, se fueron a Caracas buscando cambiar su destino.

El pequeño Pastor era un virtuoso interpretando las maracas y logró sostenerse tocando en bares de mala muerte. Entre tanto, su hermano, siempre manejó las finanzas y también al pequeño niño.

Alguna vez, el cantante aseguró que le dolía recordar cómo tuvo que matricularse en una escuela pública a escondidas de su hermano pues él no quería dejarlo aprender a leer y escribir. Sin embargo, el día que descubrió qué hacía Pastor cuando se le perdía de su vista, le dio tremenda fuetera.

Pastor empezó entonces a entrenar con un amigo boxeador para poderse defender de las agresiones de su hermano. De hecho, en una de esas peleas de entrenamiento, su contrincante le partió el tabique y desde entonces el artista lució con mucho orgullo su nariz achatada.

En 1967, los hermanos del artista grabarían ‘La venezolana’. Pastor, fue involucrado como corista en la grabación que decía: “si me llego a casar me quiero casar con una venezolana, aunque negrito y muy feo en amores nadie me gana…”. Más adelante, él mismo Pastor la daría conocer en toda América y se convertiría en uno de los temas favoritos de sus seguidores.

Para 1971, Pastor ya estaba en la nómina de la orquesta de Nelson Henríquez. En su primera visita a Barranquilla, Nelson le preguntó antes de presentarlo ante el público si podía apodarlo ‘El Indio’ debido a su apariencia. Pastor pesaba tan sólo 43 kilos, según él mismo, por toda el hambre que había aguantado al lado de sus hermanos. Además, tenía el pelo lacio y largo hasta la cintura.

Desde ese día empezó a ser reconocido como ‘El Indio’ Pastor, nombre que le gustaba pues exaltaba su verdadero origen.

El siguiente sello que lo distinguiría desde ese momento fue usar anillos de oro en ocho de los diez dedos. El artista los mandó a hacer en una elegante joyería de Nueva York como signo de protección ante sus enemigos. Un jaguar y siete indios empoderados serían el sello que lo distinguiría en las fotos de todas sus producciones musicales.

En 1973, el cantante sintió la confianza suficiente para lanzarse al ruedo como solista y tener su propia agrupación musical. Sin embargo, el esfuerzo no fue en vano pues logró posicionar en la radio canciones como ‘Traicionera’, ‘El hijo ausente’, ‘Golpe con golpe’, ‘Lloró mi corazón’ y ‘Las Caleñas’, entre muchas canciones que se quedaron en toda Latinoamérica como himnos de la Navidad.

En total, Pastor grabó a lo largo de su carrera más de 100 álbumes. Su música se escucha desde entonces entre la comunidad hispana que vive en Europa, Canadá, Estados Unidos y toda América Latina.

Pastor sólo se casó una vez en su vida. Fue con una bella Barranquillera llamada Marta. Con ella sólo tuvo 2 hijos. No obstante, en total son 11 los hijos reconocidos del artista. El menor de ellos, de tan sólo 6 años, hijo que tuvo con su manager y a quien presentaba como su novia.