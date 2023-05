Chris Pratt es el actor principal de la cinta ‘Guardianes de la Galaxia’ una película de Marvel que se ganó el corazón de todos los fans con cada uno de sus personajes.

Al jugar con efectos impresionantes y darle vida a varios personajes no humanos, cada uno de los individuos aportó para que la cinta fuera lo que es ahora. Una gran parte de su aceptación en el público fue Chris Pratt, quien le dio vida al actor principal de la historia.

¿Qué hizo Chris Pratt para bajar de peso?

Hace años, el actor Pratt le dio un giro a su carrera, pues si hay algo que lo caracteriza es su determinación, carisma y trabajo duro para sacar adelante sus proyectos.

Su paso por la gran pantalla, ha significado un gran escalón en su carrera, pues ha sido parte de producciones como ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘Jurassic World’, ‘Pasajeros’ y ‘La guerra del mañana’, en las que no dejó duda de su talento para actuar.

Gracias a su gran carrera y su notoria participación en el cine, el actor decidió enfocarse mucho más en su físico y en cómo luce ante las cámaras, pues varios proyectos dependen de su apariencia.

Aunque en sus redes sociales muestra parte de su vida, recientemente se conoció la manera en la que logró bajar más de 30 kilos.

Antes de integrarse en las películas de Marvel, pesaba 136 kilos y el reto para poder interpretar a Star Lord era grande, pues debía mostrar un abdomen marcado.

Se puso en manos de un nutricionista: “En realidad perdí peso comiendo más, pero comiendo mejor, con alimentos más saludables” dijo el actor en la revista Men’s Health. Una vez con las bases listas, empezó un entrenamiento intensivo durante cuatro horas al día, seis días a la semana, que incluía running, boxeo, natación, kickboxing, triatlón, el programa fitness P90X y mucho gimnasio hasta perder treinta y dos kilos.

“No siempre he estado gordo, pero sí lo he estado durante una época de mi vida, casi ocho años, por exigencias del guion. En cierto modo, fue muy divertido porque me encanta comer y beber cerveza, pero también estaba deprimido”, aseguró el actor en su paso por la Comic-Con 2014.

Cuando su cuerpo llegó a los 100 kilos aproximadamente ya era puro músculo, por lo que se esforzó más por conseguir la figura que deseaba.

Desde entonces, “el orgulloso actor ha presumido de músculos en sus redes sociales, otorgando gran parte del crédito a su entrenador y rutina de CrossFit, con rutinas de más de tres horas de entrenamiento y hasta ha contado que la dieta que sigue está basada en el Antiguo Testamento., lo cual no quiere decir que pasara hambre, pues su ingesta es de unas 3.000 calorías que quema fácilmente durante sus entrenamientos y después del acondicionamiento”, destacó el medio El País de España.

“No echo de menos sentirme enfermo, deprimido y letárgico. Esa vida es como una foto negativa de cómo vivo ahora. Me siento fantástico: cuando veo una colina, mi primer pensamiento es: ¡puedo subir eso!”, comentó el actor -de 43 años- en una entrevista.