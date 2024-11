En una noche mágica, Paul McCartney emocionó a los asistentes al concierto en Bogotá luego de 12 años de ausencia en territorio capitalino.

De hecho, el show comenzó con la proyección de imágenes de la agrupación ‘The Beatles’ que se desintegró hacia 1970 y a la cual perteneció el cantante. Esto antes de que comenzara a aparecer en el estadio El Campín el artista británico.

“Hola, Colombia. Buenas noches, ‘rolos’. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo”, fueron las palabras (en español) con las que el artista hizo emocionar y estallar en aplausos a sus fanáticos.

Buenas noches rolos 🇨🇴😭

El saludo de @PaulMcCartney esta noche

¡Nosotros estamos demasiado felices de tenerte de nuevo aquí! ❤️#PaulMcCartney pic.twitter.com/Eu4wVy3jhH — Universal Music Colombia (@UMusicColombia) November 2, 2024

De esta manera, con gran vitalidad comenzó a interpretar temas como ‘A hard day’s night’, “Let it be” y ‘Live and let die’; incluso, se atrevió a bailar en cada cambio de canción.

Esta emotiva presentación hizo parte de la gira ‘Got back’ que ya recorrió países sudamericanos como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

¿Cuánto duró el concierto de Paul McCartney en Bogotá?

Fueron cerca de tres horas de concierto en las que McCartney hizo viajar a los espectadores por más de seis décadas de música con temas diversos, incluyendo algunos de Wings y otros de su carrera como solista.

Desde luego, los gritos de una multitud entregada a sus clásicos, no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios enviaron mensajes como testimonio del inolvidable evento.

“Una de las mejores noches de nuestras vidas sin duda alguna. Gracias, gracias, gracias, Paul McCartney”, se lee en una publicación de X.

Una de las mejores noches de nuestras vidas 🥹 sin duda alguna. Gracias, gracias, gracias @PaulMcCartney 📹: @airfonz pic.twitter.com/410SUroqXw — Páramo Presenta (@paramo_presenta) November 2, 2024

McCartney ondeó bandera de Colombia

Uno de los momentos más memorables fue cuando tres banderas se robaron la atención de los aficionados. Una de ellas, la de Colombia, fue portada por McCartney.

32.000 almas vibraron junto a Sir Paul McCartney en el que oficialmente fue el último concierto de la leyenda en nuestro país 🇨🇴🥹🙌🏻 pic.twitter.com/6GPjzZlurW — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 2, 2024

