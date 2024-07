Ya se confirmó que Paul McCartney, la leyenda musical y exintegrante de The Beatles, estará en Bogotá antes de que termine el 2024, el próximo primero de noviembre.

Boletas Paul McCartney en Bogotá

La preventa de las entradas para la presentación del ‘exbeatle’ en la capital colombiana será el próximo 10 de julio a las 9:00 a. m. y los clientes del Grupo Aval podrán comprar en primer lugar.

La venta general, para cancelar con todos los medios de pago, estará activa desde el 12 de julio y la entrada más económica es a 240.000 pesos colombianos.

Aquí esta la lista de precios:

Norte baja – filas traseras: 240.000 pesos con servicio.

Norte alta: 360.000 pesos con servicio.

Oriental norte alta: 360.000 pesos con servicio.

Gramilla (admisión general): 480.000 pesos con servicio.

Oriental alta: 600.000 pesos con servicio.

Occidental alta: 721.000 pesos con servicio.

Occidental baja: 998.000 pesos con servicio.

Platea E: 1’804.000 pesos con servicio.

Platea E pasillo: 1’864.000 pesos con servicio.

Platea D: 1’924.000 pesos con servicio.

Platea D pasillo: 1’984.000 pesos con servicio.

Platea C: 2’164.000 pesos con servicio.

Platea C primera fila y pasillo: 2’224.000 pesos con servicio.

Platea B: 2’284.000 pesos con servicio.

Platea B primera fila y pasillo: 2’344.000 pesos con servicio.

Platea A: 2’405.000 pesos con servicio.

¿Cuánto fumaba Paul McCartney?

El propio músico, que era muy amigo de Michael Jackson, señaló en el libro ‘Paul McCartney: many years from now’ de Barry Miles, que fumaba marihuana desde 1964, cuando Bob Dylan se la ofreció. De hecho, cuenta que la canción ‘Got to get you into my life’ está dedicada a la hierba.

Y es que confesó que fumaba a diario y en el libro también señaló que para dos semanas de gira llevó 220 gramos a Japón, lo que significa que fumaba aproximadamente 15,7 gramos al día. Precisamente por encontrar este paquete lo arrestaron en ese país y lo enviaron a la cárcel.

¿Qué religión profesa Paul McCartney?

El cantautor y compositor, de 82 años, practica el deísmo, una postura filosófica y teológica racionalista que rechaza la revelación como fuente del conocimiento divino. Esta creencia señala que la razón empírica y la observación del mundo natural son suficientes, confiables y lógicas para hablar de una deidad suprema como el creador del universo.

Es decir, quien hace parte de esta corriente asegura que hay una divinidad, pero no practica una religión y niega que haya intervención divina constantemente en el mundo.

