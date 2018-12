“¿Este alumbrado navideño es real? No, no, no, yo no lo puedo creer”, afirmó Melissa sobre unas luces en forma de vela que se asemejan al órgano genital masculino.

“Tienes mente perversa” “golosa”, “muchacha pícara” o “yo veo son velas. ¿Y usted qué ve?”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

El post de la periodista de Fox Sports Colombia ya cuenta con más de 700 ‘me gusta’, 260 comentarios y 100 retuits.

Cabe aclarar que la foto del alumbrado navideño es vieja, como lo demuestra una nota de un medio chileno del año 2014.

A continuación, el trino de Melissa y las reacciones de algunos tuiteros:

Este alumbrado navideño es real? no no no yo no lo puedo creer. pic.twitter.com/79oRrrz39w — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) December 14, 2018

Erda Melisa se ve que tienes mente perversa 😎😎😎 — potasio (@potasio3) 14 de diciembre de 2018

Le respeto su apetito…, GOLOSA…!!! — Mario (@Mariobr68) 14 de diciembre de 2018