Ante esto, Marbelle, presentadora de ‘Lo sé todo’, mencionó en vivo que “están diciendo que seguramente este es un escándalo que ha provocado ella misma, como campaña de expectativa de su primer sencillo”.

Cabe recordar que la bailarina anunció hace poco que incursionará en el mundo de la música.

“Yo pensaría que en vez de tomarse fotos empelota, debería tomar unas clasesitas de canto. Dedicarse a la música eso no es como: ‘Hoy me voy a poner unos calzones amarillos’, eso no se hace así, hay que tener talento”, detalló la cantante.