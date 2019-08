No obstante, actualmente la estarían separando de Simón para hacer una falsa publicidad, a juzgar por lo que ella escribió en el post de la publicación de Instagram en la que desmintió lo del divorcio, en tono jocoso.

“Aunque nos divorcien por Facebook vendiendo cremas que no existen, yo aún no he tomado la decisión… ¡la pienso día de por medio, pero qué locha buscar uno nuevo! Jajajajajaja”, escribió.