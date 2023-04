Como es costumbre, Claudia Bahamón usa sus redes sociales para mostrar y hablar de su familia, tal y como lo hizo hace unos días para referirse a la relación que tiene con su esposo Simón Brand.

Y es que, sin lugar a dudas, la modelo nacida en Neiva, Huila, es una de las presentadoras con mayor reconocimiento en el país; razón por la cual, muchas personas están pendientes de sus movimientos a través de las plataformas digitales.

Claudia Bahamón publicó tierna foto con su abuelita

Sin embargo, en esta oportunidad, la conductora del programa ‘Masterchef’ aprovechó el espacio para presentarles a los más de 4,8 millones de seguidores a su abuelita, a quien visitó de sorpresa.

“Tenía miedo de llegar y sorprenderla mas de la cuenta porque mi mamá me advirtió: ‘No vayas a gritar cuando entres, nena, porque a mi mamá le puede dar algo’”, escribió en un principio.

Acto seguido, la modelo comentó que entró al cuarto de su abuela sin hacer mucho ruido, para meterse a la cama y abrazarla.

“Se volteó y empezó a gritar: ‘No, ¿cómo así? Déjeme mirarla… No, no puedo creerlo’. Me dio angustia porque empezó a hablar corta de respiración. Entonces, le dije: ‘Te traigo el oxígeno’. Y ella: ‘No, espera (respira profundo), que dicha verte. Espera me controlo’”, indicó.

Finalmente, la mujer de 44 años comentó que esos momentos la recargan de energía, pues hizo énfasis en que quiere “volver a ser chiquita”.