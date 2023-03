La intérprete originaria de Pennsylvania será condecorada con el cambio de nombre de la ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California en Estados Unidos, aseguró Infobae. Esto por su más reciente gira que empezará en la mencionada localidad, en el ‘State Farm Stadium’.

Durante el anuncio de cambio de nombre de la urbe, el alcalde Jerry P. Weirs señaló: “Proclamo que el 17 y 18 de marzo la ciudad de Glendale será renombrada Ciudad Swift”.

🚨| The city of Glendale in the US will be named “Swift City” for 1 week in honor of Taylor Swift kicking off her #TSTheErasTour pic.twitter.com/J595NXyuzh

— Taylor Swift: The Eras Tour (@TSTheErasTour) March 13, 2023