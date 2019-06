La novia transexual de Urquijo confesó que desde muy pequeño se vestía de mujer y se pintaba los labios de color rojo, sin que sus padres se dieran cuenta.

“Me ponía los tacones de mi mamá y empezaba a caminar. Jugaba a ‘Sailor Moon’, me ponía la media velada en la cabeza y ese era mi cabello largo”, expresó María Gabriela a la periodista Ana Torres.

A los 13 años, Isler empezó un tratamiento hormonal para regular la voz y la vellosidad del cuerpo. Tres años después ya salía a la calle vestido de mujer, sin pena alguna.

Seguido a esto, María Gabriela se sometió a una rinoplastia, una bichectomía, se puso implantes de seno y finalmente se realizó una lipoescultura.

“Duró dos meses [la recuperación], me sentía muy horrible, a veces lloraba y decía sáquenme esto del cuerpo porque no sentía que era mío, me dolía en las noches”, dijo María Gabriela refiriéndose a la operación de busto.