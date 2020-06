Lo primero que confesó la famosa, tras decir “¿cirugías? Sí, muchas”, es que “antes del reinado”, en el que quedó de virreina, se hizo una liposucción.

Enseguida, Carolina dijo que también se mandó a operar la nariz; “pero no fue estético, sino funcional”, aclaró.

Finalmente, reveló que la parte del cuerpo en la que más operaciones tiene son sus senos.

“Me hice las puchecas, me puse, me quite, me quité”, puntualizó.