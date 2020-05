View this post on Instagram

¡Hoy las palabras sobran para decirte que desde hace 7 años viniste a darle luz a mi vida! ✨Es innegable que he sido muy afortunada de encontrarme en esta vida contigo, de permitirme disfrutarte, compartir y vivir experiencias tan inolvidables, que me han dando infinidad de aprendizajes y me han enseñado innumerables cosas, porque eso eres… mi gran maestra y mi gran motivación. Hoy mi niña, quiero decirte que mas que mi princesa eres mi mejor amiga, mi compañía incondicional… mi alma gemela. Por eso deseo que hoy y el resto de tus días siempre esten llenos de sueños, de amor, alegría y de esa magia que tanto te caracteriza. Hoy en medio de tanto para agradecer, te pongo en manos de Dios para que nos siga guiando de su mano y me permita seguir viéndote crecer cada día. Hoy celebro tu vida porque tú lo eres todo en la mía mi hijita ❤️🥳🙏🏻✨#happybirthday @salomerodriguezospi #salomerodriguez