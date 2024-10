La última semana ha sido compleja para el mundo de la música popular, ante el contexto que protagonizan Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez. Los dos cantantes se vieron involucrados en una pelea en un centro comercial, y ambos han puesto sobre la mesa sus versiones del hecho.

Quiñonez habló en el programa La Red, de Caracol Televisión, y en este reveló una delicada situación relacionada con el escolta de Ayala. Según el cantante, su colega empezó a mandar gente a sus ‘shows’ para supuestamente golpearlo y agredirlo.

El último caso tuvo lugar en la capital del Meta, previo a una presentación.

“La semana pasada en Villavicencio cuando parqueo el carro para bajarme, me voy a bajar y mi manager me dice ‘Ciro, no te bajes porque está el escolta de Giovanni, que te quiere cascar’”, dijo Ciro Quiñonez en el mencionado programa.

En el momento en el que el artista se bajó del carro, el guardaespaldas de Giovanny Ayala supuestamente lo amenazó de muerte. Quiñonez aseguró que le pidió que los buscara en otro momento, pues estaba próximo a presentarse ante el público.

“Me dice ‘te voy a matar, te quiero acabar, vamos a acabarnos’, entonces yo le digo ‘hermano, venga, ¿no me puede buscar un lunes, un martes, un miércoles?, si me quiere pegar, si me quiere hacer lo que sea, búsqueme un lunes. ¿por qué me tiene que agarrar de la chaqueta cuando vengo para mi ‘show’?”, añadió.