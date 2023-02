La Corte Constitucional dio un nuevo espaldarazo a los derechos que sustentan el ejercicio periodístico, esta vez, mediante el fallo que negó la tutela que presentó el director de cine Ciro Alfonso Guerra Picón con el fin de que retiraran del portal feminista ‘Volcánicas’ el articulo mediante el cual lo señalan de abuso y acoso.

(Lea también: Niegan tutela de Ciro Guerra contra feministas que publicaron presuntos abusos del director)

El recurso del cineasta, nacido en Río de Oro, se sustentó en los derechos al buen nombre y de la presunción de inocencia que habría visto vulnerado con el artículo que develó ocho testimonios de mujeres que lo señalaron de manera anónima de acosarlas.

No obstante, la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, consideró que las periodistas siempre diferenciaron entre los relatos de las víctimas y su opinión, respetando los estándares exigibles constitucionalmente, por lo cual no vulneraron los derechos fundamentales.

El alto tribunal consideró que el reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre presuntos hechos de violencia y para su publicación adelantó un trabajo investigativo acorde al estándar de veracidad, que reflejó la decisión ética del periodismo feminista de trabajar por los derechos de las mujeres.

“La opinión de las periodistas no partió del vacío sino de una profunda investigación y ellas, en todo caso, no afirmaron que Ciro Alfonso Guerra Picón hubiera sido condenado o esté siendo investigado por algún delito. Por tanto, la Sala no encontró elementos para determinar que el reportaje tenía el propósito de dañar al accionante (desde el concepto de la real malicia), sino el de contribuir al debate público”, consideró la Corte.