El cantante mexicano en el transcurso de su romance con la famosa Belinda comenzó a experimentar con un par hasta que al terminar con su relación se saturó la cara de tinta y ahora estaría buscando como quitarlos.

Ahora que tomó la decisión de removerlos todos, tendrá que pagar una fortuna y atravesar por diversos tratamientos para que no le queden marcas en la piel y tampoco se le vea maltratada.

Con el objetivo de que la bebé que está esperando con su pareja Cazzu lo conozca con su cara tal cual y sin ninguna marca está dispuesto a hacerse los procedimientos.

Según el portal Quién, el costo depende del número de sesiones y cada una a la que está yendo el cantante, en Los Ángeles, oscila entre los 1.000 y 4.000 dólares.

Nodal no descarta la idea de cumplir su sueño y abrir un ‘tattoo shop’ para continuar con la línea de este nuevo gusto que adquirió.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes. Voy a abrir muy pronto un ‘tatoo shop’ en Los Ángeles, pero me gustaría que mi hija conozca mi cara”, dijo Nodal en una entrevista para El Tiempo.