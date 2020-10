green

La versión es del portal We Got This Covered, que apunta que Christian Bale estaría en la próxima película de DC, siempre y cuando tenga la aprobación del director Christopher Nolan.

Existe un estrecho lazo entre ambos después de la trilogía de Batman, y Bale esperaría su aval, como muestra de respeto, para hacer parte de ‘The Flash’, apunta el portal Spoiler.

Pero Bale no sería el único ‘murciélago’ que estaría en la cinta, pues Michael Keaton y Ben Affleck también se disfrazarán de Batman. Así pues, en esta película aparecerán varias versiones del héroe.

De hecho, We Got This Covered, citó a “las mismas fuentes que dijeron que Ben Affleck volvería a interpretar a Batman un mes antes” de esa confirmación para dar peso a la versión del posible retorno de Bale.

El medio concluyó que “si Nolan da su bendición, las conversaciones podrían avanzar de manera realista” para ver de nuevo al galés como el enigmático Bruce Wayne.

Acá, una de las interpretaciones más aclamadas de Christian Bale como Batman, en ‘El caballero de la noche’: