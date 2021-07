El tema surgió luego de que el periodista de este medio le recordó a la famosa que el actor Santiago Alarcón, su pareja, dio a entender que sí podría tener una relación abierta.

¿’Chichila’ Navia tendría una relación abierta con Santiago Alarcón?

Luego de que el tema se puso sobre la mesa, la actriz se mostró evidentemente sorprendida y dijo entre risas: “Qué voy a abrir mi relación, ¿quién dijo esa vaina?”, y el entrevistador le preguntó con el mismo humor:

“¿Te estás enterando de que tu marido quiere abrir la relación?”.

Luego de que salió del estado de ‘shock’, la exparticipante de ‘Masterchef’ se dirigió a todas las personas y les pidió —entre risas— que no creyeran en todo lo que dice su marido.

“Él es insoportable. Pues yo no sé, nunca he hablado de eso con Santiago. Yo no podría, mi amor, si con uno estoy encartada, ahora con dos“, cerró el tema la artista, que tiene negocio con estilo boyacense.

Aquí, la reacción de la famosa, que desató la risa entre sus seguidores; el momento exacto aparece a partir del minuto 34: 13.

¿Quién es el esposo de ‘Chichila’ Navia y cuántos hijos tiene?

A propósito de las declaraciones de la actriz, una de las preguntas más recurrentes que hay sobre ella en Google tiene que ver con su pareja: Santiago Alarcón, con quien está casada desde hace más de una década.

Fruto de la relación entre la pareja de actores, que es una de las más sólidas de la farándula nacional, han nacido dos pequeños: Matías y María.

Aquí, una foto de la familia Alarcón Navia: