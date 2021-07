Mara Cifuentes, el pasado 13 de julio, informó en su Instagram que tuvo que internarse en un centro de reposo mental porque había sufrido una crisis de depresión y ansiedad, noticia que preocupó a sus seguidores.

En ese momento, dijo, los especialistas solo le permitían usar el celular únicamente durante una hora al día, por lo que aprovechó ese momento para contar por lo que estaba pasando.

“Volveré más fuerte que nunca. Lo prometo”, vaticinó hace un par de semanas Mara, quien terminó su relación poliamorosa con la también modelo trans Bella Castiblanco y el exprotagonista de RCN Alejandro Betancourt.

Y como lo dijo, lo hizo. Desde que empezó Colombiamoda, Mara Cifuentes ha publicado videos en los que está modelando en las pasarelas de Medellín y se muestra feliz, aunque reconoce que sigue con su tratamiento contra la depresión y la ansiedad.

“Estoy demasiado feliz, todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz de haber tratado la depresión, porque siento que está mejorando, es algo que puede mejorar. Es una enfermedad que se puede tratar y la verdad se vale pedir ayuda”, expresó la modelo este martes en sus historias de Instagram.

“Estoy feliz porque mis chaperones me dejan asistir a las cosas que amo, ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos e igual en el tratamiento, me han puesto mucho cuidado”, agregó.

Por último, Mara agradeció a todas las personas que la han apoyado, cuidado y controlado durante los momentos que ha tenido crisis.

