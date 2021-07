Este martes, Marcela Reyes le pidió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram que pusieran nombres en la caja de comentarios y que ella iba a decir lo que piensa de esas personas.

Además de hablar de Lina Tejeiro, también dio su opinión sobre Andy Rivera, Dani Duke, Kevin Roldán, Paola Jara, James Rodríguez y otros más.

Entre todas sus palabras, las que más llamaron la atención fueron las que dijo sobre la actriz llanera, pues según ella es tan noble y enamoradiza, que una vez la vio entregando el sueldo por un novio que tuvo.

Al ver lo dicho por la DJ, la actriz dijo que era verdad. “Las pendejadas que uno hace por amor”, escribió.

Minutos más tarde, Lina también abrió la caja de preguntas en Instagram y uno de sus más de 8 millones de seguidores le pidió que ahondara más en el tema que había descubierto Reyes.

“Cuenta cómo es que le entregabas el sueldo a un inservible poca cosa”, escribió el internauta, a lo que Lina Respondió:

“No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, pues lo mantenía, nos mantenía y no aprendí, con esa no fue suficiente y después mantuve otro. Ahí sí dije: ‘No, ya no más, no más’”, expresó entre risas la actriz.