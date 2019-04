“También pensé que era un niño, hasta que me miró cuando tenía 3 años y me dijo: ‘Yo no soy un niño’”, detalló la rubia de ‘Monster’, según recoge el medio inglés.

“Así que ahí tienen. Tengo dos hermosas hijas que, como cualquier padre, quiero proteger y ver prosperar”, añadió Theron.

Charlize finalizó reiterando la que para ella es su labor como mamá: “Mi trabajo como padre es celebrarlos y amarlos, y asegurar que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser”.

Charlize Theron tiene dos hijos adoptados: Jackson, que llegó a su vida en 2012, y August, con quien está desde el 2015.