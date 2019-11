View this post on Instagram

#tbt con esta foto les cuento como fue que empezó la creacion de BARBARITA , aqui me alistaba para imitar a Doña Gloria valencia de castaño, no salio bien ,pero la voz y la caracterizacion fueron luego mi inspiracion para recrear a mi vecina llamada Barbara de monroy ,quien tenia algunas caracteristicas del personaje, los libretos eran de jairo susa y asi fue tomando fuerza mi personaje de Barbarita que hoy ya lleva mas de 20 años llevando humor , chismes e irreverencia en sabados felices. Gracias a todos los que aman y odian mi personaje.