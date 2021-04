green

Carlos Molina, popularmente conocido como ‘Cerdo’, sigue teniendo recordación entre miles de colombianos por sus apariciones en programas de televisión de los años 90 como ‘El siguiente programa’ y ‘La Tele’, en los que apareció en la pantalla chica junto a periodistas como Martín de Francisco y Santiago Moure.

El bogotano no ha sido ‘desamparado’ por los dos presentadores y en los últimos años ha seguido trabajando con ellos, ahora en el programa ‘La Tele Letal‘. Al hacer un balance de lo agradable que es trabajar con De Francisco y Moure, Molina le contó a Pulzo: “Son muy buena gente. Martín y Santiago siempre miran qué hace falta. Me ha ido bien a mí (con ellos). Les agradezco que me sacaron, ya no soy una persona común y silvestre. Con ellos estuve en Miami, en Cali, en Medellín, en Cartagena, en muchas partes. Eso es importantísimo. Me ha tocado de a poco”.

Lo que pocos saben es que la llegada de Molina a la televisión fue completamente ocasional. Hace más de 25 años, el popular ‘Cerdo’ se encontró con una agencia de televisión en la que lo invitaron a hacer las veces de extra en una película. Sin pensarlo dos veces, él aceptó y desde ese entonces hizo sus primeros ‘pinitos’ en el mundo artístico.

“Iba por los lados de una oficina, encontré una agencia de televisión que estaba buscando gente para ir a grabar una película. Me dijeron: ‘¿Ustedes quieren participar en la película?’ Y dije: ‘Pues claro’. Yo me fui para la grabación, para hacer de unos obreros que salían de trabajar y quedó bien. ‘Detrás de un ángel’ se llamaba la película de ese entonces“, recordó Molina.

Sin embargo, la llegada de ‘Cerdo’ al programa ‘La Tele’, que se emitía en los años 90, tuvo que ver en buena parte gracias a que Carlos Vives, que por ese entonces también hacía parte de ese espacio televisivo, lo invitara a figurar en algunos segmentos del mismo.

“Tomaron mi teléfono y cuando me llamaron para la grabación estaban grabando ‘La Tele’, en RCN. Fui al baño y estaba Carlos Vives. Lo saludé, se quedó mirándome y salió detrás mío y me dijo: ‘Oiga, ¿será que usted me puede colaborar con la grabacioncita?‘”, confesó Molina en la entrevista que le concedió a Pulzo.

