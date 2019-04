Melissa, María Luisa y Julián Santiago fueron los protagonistas de este duelo, que empezó cuando Andrés Cepeda anunció el tema y les recordó la importancia de los campesinos del país, ya que gracias a ellos es posible que la gran mayoría de la población coma.

Con lo anterior, el jurado buscaba dejarles una enseñanza y con su respuesta en tarima se dio cuenta que los niños opusieron en práctica todos sus consejos, tanto así que la interpretación que le dieron a la canción hizo que Cepeda terminara con lágrimas en sus ojos.

“Cantaron precioso niños. Me pone muy feliz y me emociona mucho, por alguna razón escucharlos cantar esta canción con esas vocecitas tan hermosas, me hace pensar que nuestro país todavía tiene mucha esperanza y tengo fe de que eso va a ser así”, explicó nostálgico.

Estas fueron sus reacciones:

Luego de esto, el intérprete de ‘Un ratito’ tuvo que escoger al participante que seguiría haciendo parte del programa y su ganadora de la noche fue Melissa. Aunque los niños fueron un complemento en tarima.

Estos fueron algunos comentarios de los usuarios en Twitter:

Mi hermoso #cepeda no llores que me haces 😢 #LaVozKids esos muñecos cantaron hermoso 👏🏻tanto q aunque no puedo tomar cafe por mi colon me dieron ganas de pecar y tomarme uno grande!!!☕️

— Adry Palomino (@AdryPalomino) April 3, 2019