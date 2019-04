Después de que el guitarrista de la agrupación paisa desfilara, Fanny abrió su propia pasarela, pero un escalón del diamante le jugó una mala pasada y se cayó; Yatra se tiró al piso al ver lo ocurrido y más de uno no pudo ocultar su risa.

Aunque no no solo hubo burlas, Alejandro Palacio y ‘Dim’ se preocuparon al ver a la cantante en el piso y corrieron a ayudarla a ponerse de pie. Los tacones no le ayudaron para levantarse por sí misma y la risa tampoco.

Este fue el momento:

Ante esto, varios usuarios en Twitter se burlaron de Fanny, e incluso comentaron que fue el mejor show de la noche y hasta la proclamaron ganadora de ‘La agencia, batalla de modelos’.

Estos son algunos de los trinos:

#LaVozKids por andar de sobreactuada Fany limpió el piso😂😂😂😂 — M a j a l d a⚓♥️ (@mafi_831) April 2, 2019

LA CAÍDA DE FANNY LU FUE MÁS ÉPICA QUE LA DE YATRA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA POBRESITA ME ESTOY RIENDO MUCHO PERDÓN #LaVozKids — Kαмツ (@joelgivemehard) April 2, 2019

JAJAJAJAJAJAJA LL MEJOR QUE HA PASADO EN LAS 4 TEMPORADS #LaVozKids pic.twitter.com/1CcpSraKGu — colombia first (@1DirectionCO) April 2, 2019

Fanny lu se cayo JAJAJAJJA #lavozkids — Belis~ (@rianethsm) April 2, 2019

Las caidas de Yatra son contagiosas, que peligro. JAJAJA #LaVozKids — Alex (@S_andowal) April 2, 2019

Se cayó Yatra, se cayó Fanny, la cuándo se cae Alejo? 😂😂😂

#LaVozKids — Steph💚🇨🇴 (@Steph_AV19) April 2, 2019

JAJAJAJAJA @FannyLu me hizo la noche con esa caída JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #LaVozKids — Sebastián👽 (@Sebas2Ramos) April 2, 2019

ESTOS MANES SON LOS MEJORES TODOS CAYENDOSE JAJAJAJAJAJAJAJAJQJJAQJJQJAJSJAJAJWJSKAJASJAJAJAJAJAJAJA ESTE ES EL CONTENUDO QUE VALE LA PENA #LaVozKids — 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑒𝑙𝑎♡ (@powerfullwitch) April 2, 2019