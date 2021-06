green

Los rumores de la mala relación de los excompañeros de ‘Día a día’ comenzaron cuando el propio Agmeth Escaf dijo en ‘Lo sé todo’, del Canal 1, que muchas personas dejaron de ser sus amigos y que hubo dos o tres que lo decepcionaron hace algún tiempo.

En ese programa le preguntaron si durante la cuarentena pensó en perdonar a los que lo hirieron, y si se le cruzó por la cabeza llamar a Catalina Gómez, presentadora que pasó un oso por ‘Don jediondo’.

El también actor soltó la risa y contestó: “No cabe la menor posibilidad. En lo absoluto. No para nada, yo no la extraño para nada. [No pensó en llamar] Ni a Catalina ni a nadie”.

Ante la respuesta de Escaf, que ganó un lio judicial por su salida de ‘Día a día’, ‘Lo sé todo’ le preguntó a Gómez al respecto.

Ella dijo que quedó sorprendida porque cuando compartió set con Agmeth Escaf tenían una relación muy buena. Tanto, que intentó convencerlo para que no dejara el programa ni el canal.

“Mientras fuimos compañeros de trabajo siempre tuvimos la mejor relación. En esa época estábamos también con Moni [Mónica Rodríguez] y la verdad los tres no la llevábamos súper bien. Fuimos muy buenos compañeros de trabajo siempre hubo mucha camaradería, entonces sí me sorprende todo ese tema”, manifestó.

Gómez asegura que no sabe lo que pasó y porque él, al parecer, ya no la quiere en su círculo cercano.

La presentadora sigue en el matutino de Caracol Televisión, mientras que su excompañero se retiró de los medios de comunicación, para dedicarse a sus negocios en Barranquilla que, con la pandemia, se vieron afectados.