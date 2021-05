green

Lo que le sucedió a Catalina Gómez en el matutino de Caracol, que celebra 20 años, tiene una similitud con el caso del ‘Pastorcito mentiroso’, aseguró ella.

El oso fue en vivo y en directo, aunque la celebridad pensó que no estaban al aire, y el culpable, en gran parte, fue ‘Don Jediondo’, humorista de ese programa y de ‘Sábados felices’, como se puede escuchar en el video de Pulzo de esta nota, con el relato de la famosa.

En esta grabación también están las historias del presentador al que fans le arrancaron la camisa, cuando estaba ‘huyendo’ con el cantante Carlos Vives, y de una confusión entre Selena Gómez y Selena Quintanilla, que casi no se notó en el matutino gracias al día del chiste.

A Carolina Soto se le quemó receta en ‘Día a día’

Esta anécdota no está en el video, pero también la resumió la presentadora del Valle del Cauca en la charla con Pulzo:

“Una vez estaba haciendo unas galletitas, que me tocaba de receta, y como uno se pone a hablar tan bueno en el programa, pues uno deja la preparación haciéndose, mientras sigue entrevistando. Cuando veo, la galleta estaba negra, quemada, destrozada”.

Esa situación, aparentemente, no se evidenció al aire y Carolina Soto logró solucionarla, según su narración. “Yo decía: ‘¡Ay Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que mostrarla, porque todavía me faltaba la parte final de exhibirla. Entonces, me tocó volverla a hacer, rapidísimo, en comerciales”.