Esperando la llegada del año 2023 y aprovechando el tiempo de descanso que tiene de sus actividades con Caracol Televisión en Colombia, Carolina Soto viajó al norte del continente americano y no ha perdido el tiempo. Sin embargo, en su intento por esquiar, la caleña pasó malos momentos y no ocultó que no tiene la práctica necesaria.

(Vea también: Carolina Soto confiesa si se va de ‘Día a día’ en 2023; ya se sabe si renunció)

Aunque todo lo hizo en medio de risas y comentarios graciosos, hubo un momento en el que le pidió ayuda a su acompañante y él solo se limitó a grabar el momento. Ella no tomó a mal lo que estaba haciendo su amigo Oscar González, ya que después compartió el mismo video en sus historias de Instagram.

Carolina Soto, su miedo y su caída, mientras intentaba esquiar sobre la nieve

Con varias publicaciones que hizo la propia Carolina, se ve que sus hijos y otra pequeña que los acompañaba, se manejaban bien y no pasaban problemas. Pero el caso de la presentadora era muy diferente, por la angustia que le daba ver a sus hijos en esta práctica y por cuenta de sus complicaciones para mantenerse en pie.

Y en una de las historias, se puede ver que Carolina empieza a avanzar sobre la nieve, pero va muy preocupada y estresada, evitando caerse o estrellar a alguien. Incluso, dice un par de groserías, en medio de su angustia:

“Ay, no. Me fui, me fui. Mar…, me fui. Me da miedo que me vaya a estrellar con alguien… Mar…, pilas”

En la misma pieza, hay un texto en el que Soto ofrece disculpas por lo que dijo, ya que no es muy común escucharla con malas palabras, mucho menos cerca a sus hijos: “Esto va sin filtros. Qué pena la palabrita”. Pero después se ve uno de los momentos más graciosos, ya que ‘Caro’ está casi abierta de piernas, haciendo fuerza para no caerse, sosteniéndose como puede y pidiendo ayuda:

“Oscar, ayuda, por favor. Ayuda, por favor, Oscar… Ni brazo ni pierna, puedo hacer más…”

Ese fue el video que subió su amigo y que también se puede ver en el Instagram de la integrante de ‘Día a Día’. En el mismo, se lee que el amigo de la vallecaucana quiso jugarle esa broma: “Lo siento, era ayudar o grabarte… Y como sé que mi amiga es capaz, con todo, preferí grabar (risas)”.

(Lea también: Carolina Soto, de ‘Día a día’, mostró cómo se veía antes de ser famosa, y no era mona)

Lo que no fue broma y que sí terminó en caída, fue lo que ocurrió en el video final de la sesión de esquí, ya que Carolina Soto va tomando un poco de velocidad y se acerca a un grupo de personas, que parecen ser niños. Ella intenta evitarlos, pero termina estrellando a uno y cayendo a la fría nieve.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)



Por fortuna, lo tomó con humor y parece que no ocurrió nada para lamentar. Es lo que se entiende al ver que subió un video de Kendall Jenner esquiando, con mucha técnica y sin problemas, afirmando que ella sentía que iba avanzando así. Pero terminó cayendo y estrellándose con su “realidad”.