En el programa ‘Sinceramente Cris’, de la periodista Cristina Estupiñán, Carolina Cruz contó nuevos detalles de la crisis empresarial que afrontó y que estuvo cerca de llevarla a la quiebra.

(Vea también: El sábado no fue bonito: Vanessa de la Torre ve vulgaridad y mafia en concierto de Karol G)

La presentadora de ‘Día a día’ recordó que hace unos años llegó a tener una deuda por 2.800 millones de pesos, la cual provocó un verdadero problema familiar, ya que su hermano (Iván Cruz) era quien estaba a cargo de las finanzas de la empresa.

“Antes yo no hablaba del valor de la deuda porque la debía, pero después de que la pagué ya empecé a decir cuánta plata era. Fue muy difícil, eran 2.800 millones de pesos“, dijo la también modelo en el espacio del portal As.

De hecho, Cruz Osorio fue más allá y contó que le tocó vender su apartamento para lograr saldar la millonaria deuda, confesando que triplicó su trabajo, incluso, afectando, el tiempo que le destinaba a su hijo Matías.

“Muy duro, vendí mi apartamento, me tocó trabajar más de lo normal. Gracias a Dios, el Canal Caracol me abrió las puertas y empecé a pagar”, dijo.

Y agregó: “Me tocó desprenderme de Matías muy chiquito, pero bueno, se cumplió y ahora me gozo a mis hijos muchos más”.

Lee También

Carolina Cruz habló de reconciliación con su familia luego de crisis empresarial

Carolina Cruz comentó en el programa citado que después de saldar la deuda de la marca que incluía joyería, zapatos, fajas, perfumes, entre otros productos de belleza, logró reconciliarse con su familia y, además, reconoció que si bien su hermano tuvo culpa, ella también es responsable por no estar pendiente de sus negocios.

“Todos fuimos culpables. Hay responsabilidad de los que estaban al frente de la empresa, pero yo me dormí en los laureles, delegué funciones, no leía la letra pequeña de los contratos, firmaba cheques sin saber, entonces no puedo cargarle toda la responsabilidad a otras personas”, precisó.

Y finalizó diciendo: “Conozco muy bien a mi familia y sé que no lo hicieron por hacerme daño, fue por desconocimiento, por estar mal asesorados. Al comienzo me dio mucha rabia, pero después asumí culpas… No me hice cargo de mi empresa”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.