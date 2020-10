Pero la famosa no dio tantos detalles al respecto en la red social, como sí lo hizo en su libro ‘Mi mundo, mis huellas’ (Vea también: “Escapó de casa”, “le pegaba a novias del hermano”, y más secretos sobre Carolina Cruz, contados por su mamá), en el que detalló que ese no fue el único disfraz que la traumó.

La presentadora de ‘Día a día’, que está embarazada, recordó en su escrito que fue su mamá quien la vistió de la única mujer de ‘Los pitufos’, cuando ella estudiaba en el jardín Liceo Márquez de San Jorge de Cali. Después de esa experiencia, la celebridad no se quiso volver a poner un atuendo para ‘Halloween’ hasta que trabajó en RCN y, literal, le tocó.

“Nunca me gustó disfrazarme, pero en el jardín era obligatorio. Mi mamá fue y lo compró para mí, así que me lo puse y me pareció horrendo: era completamente azul, con un peluquín mono y medio escondido en ese sombrero de Pitufina. No me hallaba, me sentía ridícula y de ahí en adelante nunca volví a disfrazarme. Cuando trabajaba en ‘Muy buenos días’, el directo del programa siempre nos proponía que nos disfrazamos para ‘Halloween’. Yo me hacía la boba. A mí no me gustaba para nada, mucho menos soportaba la idea de salir así en televisión. Un día se lo tomó en serio y decidieron que todos nos teníamos que disfrazar de la vecindad de ‘El Chavo’. Me tocó disfrazarme de doña Florinda”, escribió Carolina Cruz en su libro.