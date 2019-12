green

En el ‘boomerang’ y la fotografía, que aparecen en el carrusel compartido por el programa, la famosa aparece con un ‘outfit’ deportivo, al lado de un árbol de Navidad, mientras carga un regalo y se le ve barriguita.

Eso último sería por la forma en que estaba posando o, por lo menos, eso sugirió la celebridad cuando negó estar embarazada, por medio de un video que subió a su Instagram.

“Estoy tratando de entender cómo me paré en esa foto para ‘Día a día’ y… ¡me veo demasiado embarazada! ¡Qué impresión, cómo si estuviera muy embarazada! Todavía no estoy embarazada, pero ya casi”, aseguró Carolina en la grabación que ya no aparece en su cuenta, pero fue replicada por otro usuario en la misma red social.

Cabe mencionar que esta sería solo una de las varias veces que este año han embarazado a la presentadora, pues ya le había sucedido por otras imágenes y cuando fue portada de la revista Vea.

En esas ocasiones, Cruz manifestó algo similar: que en ese momento no estaba embarazada, aunque sí quiere darle un hermanito a su hijo Matías (es más, el año pasado estuvo en la dulce espera pero perdió al pequeño).

Mientras la celebridad y su pareja, el actor Lincoln Palomeque, logran cumplir el sueño de agrandar su familia, aquí dejamos el post de ‘Día a día’ donde ella se ve con barriguita, y luego el video donde negó que actualmente esté en estado de gestación.