View this post on Instagram

En esta semana pude pensar y ver muchas cosas sobre mi vida, estar alejado de las redes me sirvió para darme cuenta de la hermosa vida que tengo aparte de la Liendra, pero sin embargo, también me di cuenta que amo ser la Liendra, amo mi trabajo, no saben cuanta falta me hacia hacer historias, videos y todo. también me di cuenta quien es quien, si tengo amigos o no y la verdad por eso lado quedo un poco triste, Porque me di cuenta que los amigos que tengo, son amigos de la Liendra y no de Mauricio, fue duro ver cómo la gente que pensé que me apoyaba, celebraba mi caída, pero saben? Dios sabe cómo hace sus cosas y me mostró quien está y quien no, por el lado de mi novia estoy muy orgulloso de tener una gran mujer que siempre está conmigo, con o sin, ella me apoyo y la amo, en fin en una semana pasaron demasiadas cosas pero acá estamos con salud y con ganas de trabajar como nunca, los extrañé mucho ❤️❤️❤️