Hace unas semanas, la vallecaucana, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de siete millones y medio de seguidores, reveló que, sin duda, una de las etapas más difíciles que ha tenido que afrontar en su vida, la vivió hace alrededor de hace un año, cuando los médicos le dijeron que su hijo menor, Salvador, padecía de macrocefalia.

“Su cabecita le había crecido 7 centímetros. Era demasiado y el doctor nos dijo que no era normal, que creciera tanto; le realizaron una radiografía para saber qué pasaba. Luego de ello, nos dice que Salvador tenía agüita en su cabeza, pensé en lo peor, pero el doctor nos dijo que todo tenía solución”, afirmó la presentadora en medio de la entrevista que realizó en el programa Los Informantes, de Caracol Televisión.

Frente a lo mencionado anteriormente, la actriz se encuentra más feliz que nunca, pues a pesar de momentos difíciles que vivió ya todo parece estar en calma y marchar de la manera correcta.

Hace unas horas, la también empresaria a través de sus redes sociales compartió algunos videos de los momentos más emotivos que vivió en la tarde de juegos que compartió con su pequeño Salvador. En estos, se evidenciar el amoroso vínculo entre la presentadora y el pequeño.

“Gracias por estos videos… me llenan de alegría y fuerzas para seguir adelante con mis hijos”, “No… me lo quiero robar a Salvador, que alguien me explique esa risa de coqueto que tiene”, “Qué hermoso ejemplo mi Caro, es claro que no se necesita mucho para ser felices, saludos desde Puerto López” y “Dios los siga bendiciendo, qué hermosa familia”, han sigo algunos de los comentarios que ha recibido la publicación.