Hace unas semanas, Carolina Cruz fue noticia porque le cayeron cientos de críticas por pedir ayuda para su fundación, ‘Salvador de Sueños’, la cual fue lanzada a inicios de 2022, a la par que mostraba fotos de un viaje en crucero.

Las imágenes de su recorrido mostraban los paradisíacos paisajes y por eso algunos creyeron que no era coherente compartir lo que vivió en el viaje y después pedir colaboración para su fundación.

Lo que ignoraron las personas que la criticaron es que el viaje lo pagó con publicidad. Es decir, estaba trabajando, no dándose lujos. Según explicó la presentadora en ‘La red’, tenía que promocionar cada uno de los espacios del crucero.

En ese viaje, Cruz aprovechó para solicitar colaboración para su fundación, ya que enfrenta problemas económicos. “Yo dije voy a hacer una historia contándoles, yo siempre lo vi que no estaba mal, todas las personas que tienen fundación lo hacen. Me pareció lo más normal del mundo”, detalló.

Sin embargo, en cuestión de minutos, recibió miles de cuestionamientos. Los internautas le decían que cómo era posible que una “millonaria” pidiera ayuda y que hasta se robaba la plata de la fundación.

“No me imaginé que la gente lo fuera a tomar, como siempre pasa con todo lo que yo hago, por el lado que no es. Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada porque todo siempre me juega en contra”, aseveró Cruz en el citado programa.