Carmen Villalobos protagonizó un notable cambio en su imagen recientemente, tema que dio para que algunos hicieran comparaciones con otras celebridades a nivel nacional.

Ahora sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje que se hizo, por lo que compartió las imágenes de ese momento que compartió junto a un experto en el tema. Esta fue esa publicación.

Lo cierto es que la artista no solo aprovechó para explicar en qué consiste la nueva marca en su piel, sino que exaltó al encargado de llevar a cabo esa labor con ella.

La actriz contó a través de su cuenta personal de Instagram la razón por la que se hizo ese tatuaje, el cual explicó que representa una parte muy importante de su vida.

“Mi tatuaje dice gratitud. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica Agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo”, aseguró.

No obstante, en esa publicación también destacó al tatuador Billy Virviescas por su “paciencia, dedicación y superenergía”, por lo que en ese mismo espacio le dijo: “Eres lo máximo”.

Por eso, en los comentarios posteriores en esa misma publicación agregó un elogio adicional: “Eres demasiado Billy. La pasamos increíble y el tatuaje quedó increíble”.

Este fue el mensaje en el que remarcó cómo vivió la experiencia del tatuaje y cómo disfrutó junto al encargado de llevar a cabo ese proceso en su piel, en una muestra de su personalidad.