La emblemática canción ‘La gota fría’, compuesta por el juglar Emiliano Zuleta Baquero, sigue dejando huella en la cultura popular colombiana. Esta vez, la melodía vallenata se escuchó en un evento inesperado y vibrante en España, donde Antonio Banderas y Will Smith se unieron al samario Carlos Vives para interpretar esta pieza.

Todo esto se dio en la decimoquinta edición de la gala benéfica de la Fundación Starlite, organizada en Marbella y contó con la presencia de varias personalidades del mundo del entretenimiento, incluyendo al actor español Antonio Banderas, quien fungió como anfitrión, y al actor estadounidense Will Smith.

Asimismo Carlos Vives, el reconocido cantautor colombiano, estuvo presente y fue uno de los protagonistas de la velada, pues recibió uno de los Premios Solidarios Gala Starlite 2024, entregado por el mismo Will Smith.

“No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy”, expresó el cantante en medio de la gala, que además de reconocer su labor filantrópica de Vives, fue el escenario de un momento musical inolvidable.

Y es que la sorpresa de la noche llegó cuando Carlos Vives interpretó ‘La gota fría’ en una versión flamenca junto a Los Alpresa, ya que en medio de su actuación, Vives se acercó a la mesa de Will Smith y Antonio Banderas, quienes no pudieron resistirse a unirse a la interpretación, levantándose, aplaudiendo y cantando el icónico coro “me lleva él o me lo llevo yo… pa’ que se acabe la vaina”.

Carlos Vives compartió su alegría en su cuenta de Instagram: “Nos invitaron a la gala de la Fundación Starlite en Marbella y terminamos cantando una versión flamenca de La Gota Fría junto a Los Alpresa. Qué alegría ver como la música, que es lenguaje universal, nos hace bailar a todos… Will, Antonio, ¡Los quiero!”, escribió al lado de un video del momento, que rápidamente se viralizó.

Nos invitaron a la gala de @StarliteGala en Marbella y terminamos cantando una versión flamenca de “La Gota Fría” junto a @LosAlpresa 🙌🏼 Que alegría ver como la música que es lenguaje universal nos hace bailar a todos… Will, Antonio, ¡Los quiero! ❤️ #WillSmith @antoniobanderas pic.twitter.com/Dpui01nP1i — Carlos Vives (@carlosvives) August 5, 2024

Pero la actuación no solo sorprendió y entusiasmó a los asistentes, sino que también generó una ola de reacciones en redes sociales. La actriz peruana Stephanie Cayo comentó: “Will tiene un colombiano dentro del corazón”, mientras que otros internautas expresaron su asombro y admiración por la espontaneidad y el ritmo de los actores con comentarios como “Will Smith es todo lo que está bien en esta vida” y “Carlos Vives poniendo en alto el folclor de mi bella Colombia”.

Así queda demostrado que ‘La gota fría’ es más que una canción, es un símbolo del folclor colombiano que ha trascendido fronteras gracias a artistas como Carlos Vives.

La versión original, grabada por Vives en su disco ‘Clásicos de la Provincia’, llevó la música vallenata a un público internacional, convirtiéndola en una pieza reconocida y querida en todo el mundo, por eso la interpretación en la gala de Starlite, en un ritmo flamenco, es un testimonio de cómo la música puede unir a personas de diferentes culturas y trasfondos, creando momentos inolvidables y celebrando la diversidad.

