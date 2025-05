Carlos Vargas se ha consolidado como uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, gracias a su carisma y autenticidad en el programa ‘La red’, transmitido por Caracol Televisión. Este espacio de entretenimiento se ha convertido en un favorito del público al combinar noticias del espectáculo, entrevistas y una cercanía única entre los presentadores y la audiencia.

A lo largo de su carrera, Vargas ha ganado un notable reconocimiento en la industria, destacándose como conductor del programa de entretenimiento. Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue la obtención del premio TVyNovelas como Mejor Presentador de Entretenimiento en 2015, un galardón que reafirmó su posición como una figura clave en el canal y un referente en la televisión de entretenimiento en Colombia.

En una reciente entrevista con Pulzo, Carlos Vargas compartió detalles poco conocidos sobre sus inicios y el camino que lo llevó al éxito. Recordó que en sus primeros trabajos en televisión no recibía remuneración: “Empecé sin que me pagaran nada. Luego, al ver que era bueno y que gustaba, me llamaron para ser asistente general de ‘Sweet’ y me ofrecieron el salario mínimo de la época, que era de 600.000 pesos. Para mí, con 24 o 25 años, eso era perfecto”, relató Vargas.

Carlos Vargas reveló la empresa que le ofreció el contrato con más dinero

El presentador también narró cómo, luego de ganar experiencia en Canal 1 y lograr mayor visibilidad en la emisora Vibra Bogotá, mejoró sus condiciones laborales y se consolidó en los medios.

Fue allí cuando destacó que fue en Caracol Televisión, después ser contratado para ‘La red’, donde encontró estabilidad económica y emocional: “Con los años y la experiencia, puedes decidir cuánto cobrar coherentemente. Lo principal para mí fue llegar a Caracol Televisión, donde sentí esa estabilidad, sobre todo por la constancia. Más que por la cantidad, valoro la regularidad. Ya llevo 13 años”, afirmó en la entrevista con Pulzo.

A pesar de no revelar la cifra exacta, tantos años en el mismo lugar no solo refleja la estabilidad de la que habla, sino también del aumento que a lo largo de los años ha tenido.

Carlos Vargas contó cómo se lleva con sus compañeros de ‘La red’

Respecto a la convivencia con sus compañeros, Vargas señaló que la relación se basa en el respeto mutuo, aunque admitió que a veces surgen discusiones: “Nos inspiramos en la vida real para hacer bromas fuertes, pero tenemos claro que hay respeto. No voy a faltarle el respeto a Mary Méndez en la vida real, porque si eso pasa, ya no se sabe si las bromas son apropiadas o hieren a la persona”, comentó.

Carlos Vargas estará en ‘Para ellas fest’ hablando de constelaciones familiares

Además de todos los proyectos que tiene en medios, Carlos Vargas incursionó en las constelaciones familiares y estará en ‘Para ellas fest’, que reúne varios temas importantes como placer sin culpa, salud mental, información para hombres, entre otras.

“Nosotros somos 97 % inconsciencia, 3 % consciencia y así mismo nosotros actuamos, con toda la historia, el dolor de familia, lo bueno y no tan bueno y ahí vienen los excluidos, que son los que nos lastiman y nos dañan. Excluido que no se trabaje, excluido que se repite. Cuando alguien de la familia decide abrir ese campo, puede empezar a mover las fichas”, terminó diciendo el presentador.

El evento es el sábado 24 de sábado, en la Fundación Universitaria Compensar, de 9:00 A. M. a 7:00 P. M.

